 وطنا نيوز -شريعة عمان العربية تكرم طلبتها الخريجين
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شريعة عمان العربية تكرم طلبتها الخريجين
التاريخ : 16-09-2019 11:54:27 المشاهدات: 1158

وطنا اليوم-عمان:نظم قسم الشريعة في كلية القانون في جامعة عمان العربية حفل تكريم للطلبة الخريجين من القسم في إطار تكريس رؤية الجامعة في دعم الريادة والتميز.

وألقى رئيس قسم الشريعة الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي كلمة في الحفل الذي رعاه عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي مندوبا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، هنأ فيها الطلبة الخريجين وأوصاهم أن يستمروا في المسيرة العلمية وأن يكونوا سفراء خير للجامعة.

وكرمت لجنة الأنشطة التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس في كلية القانون الدكتور بلال أبو قدوم، طلبة قسم الشريعة الخريجين وأعضاء هيئة التدريس الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.












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