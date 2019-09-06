جامعة فيلادلفيا تشارك في تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة في مخيم جرش

وطنا اليوم-عمان:مندوباً عن جامعة فيلادلفيا شارك السيد يحي عوده مدير الزراعة في حفل تكريم طلبة الثانوية الناجحين من أبناء وبنات مخيم جرش الذي نظمته جمعية نشامى ديوان ابناء الترابين وجمعية ابناء غزه الخيرية في قاعة لجنة المخيم تحت رعاية نائب محافظ جرش حمد الكرازنه يوم الاربعاء 11/9/2019 في مخيم جرش.

واشار السيد يحي عوده مدير دائرة الزراعة في جامعة فيلادلفيا و رئيس جمعية نشامى ديوان ابناء الترابين الخيرية الى حرص الجامعة على تكريم طلبة الثانوية العامة والاحتفاء بالأوائل لإيمانها بان الطلبة المتفوقين هم ثروة وطنية غالية ويجب المحافظة عليها واحاطتها ،مقدماً شكره لأولياء امور الطلبة على ما بذلوه في سبيل وصول أبنائهم لهذه المرحلة المهمة من مراحل الحياة التعليمية ولكافة الحضور.

هذا وقد دأبت جامعة فيلادلفيا على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات انطلاقاً من رؤية ورسالة الجامعة وايماناً منها في خدمة المجتمع المحلي بهدف اطلاع الجمهور على الخدمات المتميزة التي تقدمها لطلبتها، ضمن بيئة علمية تلبي طموحهم وتعمل على تخريج أجيال مؤهلة تشق طريقها إلى سوق العمل بكفاءة وبمهارات وقدرات عالية ومتميزة . وفي نهاية الحفل كرم راعي الحفل الطلبة الأوائل بحضور ذويهم .