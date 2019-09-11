جامعة الزرقاء تستقبل المئات من طلبة التوجيهي ضمن مبادرة وقفة وطن

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وطنا اليوم - عمان جامعة الزرقاء تستقبل المئات من طلبة التوجيهي ضمن مبادرتها زقفة وطن ....

لاننا مع المعلم لاننا مع الطالب لاننا مع الوطن هذا الشعار الذي اطلقته جامعة الزرقاء الخاصة على مبادرتها لطلاب التوجيهي الادبي والعلمي من المتضررين من الاضراب بالتعاون والشراكه مع مجموعه من المدارس الخاصة في الزرقاء حيث اسنقبلت اليوم جامعة الزرقاء ومدارسها ستماية وثلاثون طالب وطالبه تم نقلهم من ثلاث مواقع بواسطة وسائط نقل الجامعه .

وبحسب الناطق الرسمي للمبادره جلال الاغوات فان جامعة الزرقاء ومدرسة المواكب الحديثه استقبلت على الفتره المسائيه قرابة الثماني مائه طالب وطالبه من المدارس الحكومية .

واكد الاغوات ان كل مدارس المبادره والتي تتزايد يوما بعد يوم من المتوقع ان تستقبل غدا اكثر من الفين طالب وطالبه في الزرقاء والرصيفه ومن المنتظر ان يعلن غدا عن المدارس التي تستضيف طلبة تربية الزرقاء الثانيه













































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