الرئيسية | شباب و جامعات ذبحتونا: تخصص الطب يصل حد الإشباع لأول مرة في التاريخ

وطنا اليوم-عمان:انتقدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" مضاعفة أعداد الطلبة المقبولين في تخصص الطب بالرغم من وصوله لمرحلة الإشباع.

وقالت الحملة إن تخصص الطب وصل لمرحلة الإشباع لأول مرة في التاريخ وتساءلت في منشور لها على فيس بوك عن سبب زيادة قبول الطلبة لنسبة تصل إلى 400 % وقالت إن تخصص الطب لم يعد تخصصا مطلوبا بعد وصوله حد الإشباع فلماذا تزيد الحكومة نسبة القبول فيه؟



وتاليا نص منشور الحملة:



بتعرفوا شو يعني تخطيط؟!

يعني إنه الحكومة تحكيلنا على موقعها الرسمي (الموقع الإلكتروني للقبول الموحد)، إنه تخصص الطب وصل لمرحلة الإشباع هذا العام لأول مرة في التاريخ، ولم يعد تخصصًا مطلوبًا، فبتروح الحكومة و"بعبقريتها" المعهودة، بتزيد عدد المقبولين على القبول الموحد في تخصص الطب بنسبة تصل إلى 400% .. وبنصير إحنا ملزمين نتغنى بـ "التخطيط الاستراتيجي" للحكومة

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معقول هاي حكومة بتفكر عن جد؟!! ولكم شو القصة؟؟!!!!!!!!

تخصص بيصير راكد، فبتاخذ قرار بمضاعفة عدد المقبولين فيه؟!! يا جماعة ارحموا ما تبقى لدينا من عقل!!

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