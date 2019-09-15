وطنا نيوز -"مفاهيم البحث العلمي والإحصاء" في كتاب للسعود والجادري

وطنا اليوم-صدر حديثاً كتاب "المدخل إلى مفاهيم البحث العلمي والإحصاء" لأستاذ السياسات والقيادة التربوية بالجامعة الأردنية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الأستاذ الدكتور راتب السعود، بالاشتراك مع أستاذ التعليم المهني والتقني، عميد البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور عدنان الجادري.

ويعد هذا الكتاب بمثابة إثراء وإضافة نوعية لتجسيد جوهر العلاقة والتفاعل المتبادل بين العلمين والتمازج المضموني بما يحقق تأثيرات ايجابية في موضوعية ودقة نتائج البحث العلمي.

ويضم الكتاب الذي يقع في (305) صفحات من القطع المتوسط، شرحاً وافياً في إطار تنظيمي متتابع ومنطقي ومتكامل لكل ما يتصل بالمفاهيم من الناحية النظرية، وشرحاً يعمق الفهم السليم والتطبيق الواعي والمبسط في تطبيقات البحث العلمي بمناهجه المختلفة.

ويأتي إصدار هذا الكتاب لرفد المكتبة العربية بمصدر مرجعي يجمع بين مفاهيم علمي البحث العلمي والاحصاء ليقدم شرحا وافيا ومفصلا نظريا واجرائيا.

ويذكر أن الدكتور السعود حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كالفورنيا ومتخصص في الإدارة التربوية وشغل منصب وزير للتعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور الجادري، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة وسكنسن / ماديسون الولايات المتحدة الامريكية، ومتخصص في مناهج التعليم المهني والتقني، وللجادري 6 مؤلفات تعنى بالبحث العلمي والإحصاء.