إعلان نتائج القبول الموحد - رابط

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد صباح اليوم الأحد، عن قائمة الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعات الرسمية الأردنية.

وقالت الوحدة التابعة لوزارة التعليم العالي في بيان، إن مجلس التعليم العالي وافق على قبول 58.125 ألف من الطلبة الأردنيين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019 / 2020، ويشمل هذا العدد الطلبة المقبولين تنافسياً، إضافةً إلى نسبة (20%) المقررة للمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة، و(5%) المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، و(350) مقعداً للمكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، و(5%) المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة في سنوات سابقة، و(5%) المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية، و(10%) المقررة للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، و (150) مقعداً مخصصة لأبناء الأردنيات، والمقاعد المقررة للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية للسنة الحالية فقط، والطلبة حملة الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم) المسموح لهم بالتجسير في الجامعات الرسمية.

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