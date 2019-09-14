وطنا نيوز -"جامعة عمان العربية" تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وتحثهم على أن يكونوا قادة تغيير

وطنا اليوم-عمان – رعى رئيس مجلس أمناء جامعة عمان العربية الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي احتفال الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة من أبناء مخيمات البقعة وسوف وغزة، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم، وعمداء الكليات ومديري الوحدات الإدارية، ورئيس وأعضاء جمعية آفاق الخيرية للتعليم، ورئيس لجنة خدمات مخيم البقعة، وعدد من قيادات المجتمع المحلي.

وقال الدكتور عمر الجازي في الاحتفال الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع جمعية آفاق الخيرية للتعليم، إنه "وفي ظل ما يمر به وطنُنا الحبيبُ من أزماتٍ، أصبح العلمُ هو سلاحنا الأقوى والأمتن، فما يعانيه بلدنا الحبيبُ من فلسفة تحمل فكرا ظلاميا غاشما ما هو إلا نتاج الجهل، مما يغدو معه لزاماً علينا النهوضُ بالفكرةِ والعلمِ والمعرفةِ، لنسلم الجيل القادم سلاحاً لا يقل قوةً عن الأسلحةٍ العسكريةٍ لمجابهة خفافيشِ الظلامِ ومرتزقة العصر".

ودعا الطلبة على أن يكونوا الايادي المباركة التي ساهمت في تكوين العلم والمعرفة وبأن يكونوا خير سفراء تقدمون كل ما هو نافع ومفيد لبناء الانسان الأردني الناجح ومحط رجاء الوطن بكم ، موجها الطلبة.

بدوره، قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن مرحلة الثانوية العامة تعد من المراحل الحرجة في حياة الإنسان، فهي أول ما يرسم خطوات الشخص نحو طريقه في الحياة العملية، فالتعليم هو أهم الأسلحة التي يتسلح بها المواطن وهذا النجاح والتفوق.

ووجه رئيس الجامعة عدة نصائح للطلبة المتفوقين من أبناء المخيمات الثلاث، لضرورة بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية، وتطوير المهارات العلمية والعملية والاجتماعية، وعدم التطرفَ والغلوَ، واحترام الرأي والرأي الآخر، وأن يكونوا قادةً للتغييرِ، ومنابعَ للمعرفةِ، أطلقوا طاقاتِكمْ وإبداعاتِكمْ لخدمةِ الوطن والأمة، و التسلح بالعلمِ والمعرفةِ.

في حين قال رئيس جمعية آفاق الخيرية للتعليم الأستاذ رسمي الملاح إن "هذا التكريم يندرج ضمن أهداف الجمعية في دعم الطالب من خلال تقديم المساعدات والقروض الحسنة والكفالات"، مبينا أن الجميعة لا تألوا جهدا ومن خلال شراكاتها المجتمعية في تحقيق هذا الهدف، مثمنا دور جامعة عمان العربية في رعاية هذا الحفل.

وقال مستشار المسؤولية المجتمعية في الجامعة الأستاذ بسام البشايرة أن هذه التكريم يأتي بالتشارك بين الجامعة بصفتها مؤسسة تعليم عالي رائدة والقطاع الخيري ممثلا بجمعية آفاق الخيرية للتعليم والقطاع العام ممثلا بلجنة خدمات مخيم البقعة، وذلك انطلاقا من المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا، حيث قدمت الجامعة من خلال صندوق المنح المنبثق عن مجلس أمناء الجامعة 135 منحة كاملة غطت رسوم الساعات الدراسية المعتمدة ضمن أسس لإتاحة الفرصة لغير المقتدرين لمتابعة دراستهم، كما قدمت الجامعة 700 منحة جزئية لطلبة تعثروا ماليا على مقاعد الدراسة.

بدوره أثنى رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة الأستاذ وليد عبد الرحمن على دور الجامعة والجمعية في رعاية الطلبة ودعمهم، وقال للخريجين إنكم عماد الوطن ورجال مستقبله، داعيا إياهم نبذ الغلو والتطرف في الاراء والمواقف لأنها مهلكة لصاحبها والمجتمع والوطن.