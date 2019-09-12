الرئيسية | شباب و جامعات اتفاقية تعاون بين جامعة عمان الأهلية وشركة ميامي للتدريب

وطنا اليوم-وقع مركز الاستشارات والتعليم المستمر في جامعة عمان الأهلية اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة ميامي للتدريب على حقوق الإنسان والتنمية يوم الخميس الموافق 12/9/2019.وتعتبر شركة ميامي شركة غير ربحية تطرح دورات تدريبية قصيرة بأسعار رمزية لدعم طلبة الجامعة، وبموجب الاتفاقية سيتم طرح عدد من الدورات التدريبية والبرامج لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي فيما سيتم تسليط الضوء خلال هذه الدورات على الجانب التطبيقي المهني مما يعزز من إمكانية التوظيف وبناء القدرات على ريادة الأعمال.

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