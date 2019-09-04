جامعة جدارا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة كوينز بلفاست البريطاينة

وطنا اليوم-عمان: تعزيزاً لرؤى الجامعة وأهدافها وتمتيناً للعلاقات العلمية والأكاديمية بين جامعة جدارا والجامعات العالمية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جدارا وجامعة كوينز بلفاست البريطانية ، بحضور عطوفة الدكتور شكري المراشدة رئيس هيئة المديرين، ووقع الاتفاقية من جانب جامعة جدارا رئيسها معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات ومن جانب جامعة كوينز البروفيسور كولين ماكوي عميد العلاقات الدولية في كلية الطب والصحة بجامعة كوينز، وتضمنت بنود المذكرة سبل تعزيز التعاون العلمي في المجالات البحثية والأكاديمية، والابتعاثات المشتركة لبرنامج الدكتوراة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وإمكانية طرح برامج مشتركة مستقبلاً.





واستعرض عبيدات رؤية الجامعة وأهدافها وتاريخ نشأتها وتأسيسها والبرامج التي تطرحها، ودورها البارز في تقديم العلم النافع لأبنائها الطلبة في سبيل صقل شخصياتهم وتأهليهم تنافسياً لسوق العمل. ولفت إلى أن جامعة جدارا ترتبط بالعديد من الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة بهدف فتح آفاق تعاون جديدة والاستفادة من الخبرات الأكاديمية، بما ينعكس على العملية التعليمية التعلمية وتحسين جودة التعليم العالي ومخرجاته .





من جانبه شكر الدكتور المراشدة جامعة كوينز بلفاست اهتمامها على التعاون مع جامعة جدارا، مبدياً إستعداد الجامعة تقديم كل ما من شأنه رفع سمعة الجامعة عربياً وعالمياً، وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه جدارا في خدمة المجتمع المحلي من خلال تقديم كافة التسهيلات وسبل التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأهلية في جميع المجالات.





من جهته بارك الدكتور مهند عودة المستشار الاستراتيجي لجامعة كوينز للدكتور عبيدات تسلمه رئاسة جامعة جدارا للمرحلة المقبله مقدماً استعداده للتعاون مع رؤية الجامعة وأهدافها تقديراً لدورها الواعد بين الجامعات الأردنية.





وتعد جامعة "كوينز بلفاست واحدة من أقدم تسع جامعات في المملكة المتحدة، و ذات التصنيف رقم واحد في نشاطات النقل المعرفي

Knowledge Transfer Partnership

، وهي واحدة من الجامعات المتقدمة والمرموقة عالمياً بتخصصاتها وتاريخها العريق في التعليم و البحث العلمي.





وحضر اللقاء السيد علاء المراشدة مدير الاعتماد والمنسق العام لجامعة جدارا، ورئيس الشؤون الدولية السيدة لمى حداد.



