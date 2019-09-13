الرئيسية | شباب و جامعات تشكيلات أكاديمية واسعة لرؤساء الأقسام في كليات عمان العربية

وطنا اليوم-عمان: قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم بناء على تنسيبات الأساتذة عمداء الكليات إجراء التشكيلات الأكاديمية على النحو الآتي: الدكتور أحمد الخزاعلة / ق.أ. رئيس قسم علم النفس التربوي وقسم التربية الخاصة وقسم الإرشاد النفسي والتربوي الدكتور رامي الشقران / ق.أ. رئيس قسم الأصول والإدارة التربوية وقسم المناهح وطرق التدريس الدكتور غسان العمري / ق.أ. رئيس قسم إدارة الاعمال وقسم نظم المعلومات الإدارية الدكتور زياد السعيدات / ق.أ. رئيس قسم المحاسبة وقسم المحاسبة وقانون الاعمال الدكتور أحمد النصر / ق.أ. رئيس قسم التسويق الدكتور عمار المنصور / ق.أ. رئيس قسم التمويل وقسم الرقابة والتدقيق المالي الدكتور عماد المعلا / ق.أ. رئيس قسم إدارة الموارد البشرية وقسم الإدارة الأستاذ الدكتور محمد عطير / رئيس قسم علم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية الدكتور أحمد الخصاونة / ق.أ. رئيس قسم هندسة البرمجيات وقسم الحوسبة النقالة الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي / رئيس قسم الشريعة الدكتور مشعل الجراح / ق.أ. رئيس قسم القانون الخاص الدكتور محمد بن طريف / ق.أ. رئيس قسم القانون وقسم القانون العام الدكتورة مي الشيخلي / ق.أ. رئيس قسم اللغة الانجليزية والترجمة الدكتور محمد الموسى / ق.أ. رئيس قسم الرياضيات ووحدة المساقات الخدمية الدكتور عيسى عليان / ق.أ. رئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور نبيل الكردي / ق.أ. رئيس قسم هندسة العمارة الأستاذ الدكتور خالد الجاف / رئيس قسم الصيدلة الدكتور يزن الرشدان / ق.أ. رئيس قسم العلوم الاساسية الدكتور أنور العساف / ق.أ رئيس قسم صيانة الطائرات الدكتور معين نصراوين / مساعدا لعميد البحث العلمي والدراسات العليا

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