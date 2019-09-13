 وطنا نيوز -تشكيلات أكاديمية في جامعة الإسراء
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تشكيلات أكاديمية في جامعة الإسراء
التاريخ : 13-09-2019 09:38:01 المشاهدات: 1003

وطنا اليوم- عمان

قرر مجلس أمناء جامعة الإسراء في جلسته العاشرة برئاسة دولة السيد طاهر المصري رئيس المجلس ، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات إجراء تشكيلات مجلس العمداء للعام الجامعي 2019 /2020   على النحو الأتي:

- الأستاذ الدكتور أنس الربضي عميداً لكلية الهندسة
- الدكتورة رابعة الروسان قائماً بأعمال عميد كلية الصيدلة
- الدكتور بلال سكارنة قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال

مع استمرارية التجديد لكل من:

- الأستاذة الدكتورة وفيقة عبدالرحيم ظاهر عميداً لكليتي العلوم والعلوم الطبية المساندة
- الأستاذ الدكتور رامي عبدالقادر عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا
- الأستاذ الدكتور  أيمن قرالة عميداً لكلية العلوم التربوية
- الأستاذ الدكتور هاشم مناع عميداً لكلية الآداب
- الدكتور أكرم الفايز قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق
- الدكتور جمال زراقو قائماً بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات
- الدكتور  عماد الفيومي قائماً بأعمال عميد كلية التمريض
- الدكتور  سامي خرابشه قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة










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