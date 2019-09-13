تشكيلات أكاديمية في جامعة الإسراء

وطنا اليوم- عمان
قرر مجلس أمناء جامعة الإسراء في جلسته العاشرة برئاسة دولة السيد طاهر المصري رئيس المجلس ، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات إجراء تشكيلات مجلس العمداء للعام الجامعي 2019 /2020 على النحو الأتي:
- الأستاذ الدكتور أنس الربضي عميداً لكلية الهندسة
- الدكتورة رابعة الروسان قائماً بأعمال عميد كلية الصيدلة
- الدكتور بلال سكارنة قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال
مع استمرارية التجديد لكل من:
- الأستاذة الدكتورة وفيقة عبدالرحيم ظاهر عميداً لكليتي العلوم والعلوم الطبية المساندة
- الأستاذ الدكتور رامي عبدالقادر عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا
- الأستاذ الدكتور أيمن قرالة عميداً لكلية العلوم التربوية
- الأستاذ الدكتور هاشم مناع عميداً لكلية الآداب
- الدكتور أكرم الفايز قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق
- الدكتور جمال زراقو قائماً بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات
- الدكتور عماد الفيومي قائماً بأعمال عميد كلية التمريض
- الدكتور سامي خرابشه قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة