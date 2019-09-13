الرئيسية | شباب و جامعات تشكيلات أكاديمية في جامعة الإسراء

وطنا اليوم- عمان قرر مجلس أمناء جامعة الإسراء في جلسته العاشرة برئاسة دولة السيد طاهر المصري رئيس المجلس ، وبناءً على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد نصيرات إجراء تشكيلات مجلس العمداء للعام الجامعي 2019 /2020 على النحو الأتي:



- الأستاذ الدكتور أنس الربضي عميداً لكلية الهندسة

- الدكتورة رابعة الروسان قائماً بأعمال عميد كلية الصيدلة

- الدكتور بلال سكارنة قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال



مع استمرارية التجديد لكل من:



- الأستاذة الدكتورة وفيقة عبدالرحيم ظاهر عميداً لكليتي العلوم والعلوم الطبية المساندة

- الأستاذ الدكتور رامي عبدالقادر عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا

- الأستاذ الدكتور أيمن قرالة عميداً لكلية العلوم التربوية

- الأستاذ الدكتور هاشم مناع عميداً لكلية الآداب

- الدكتور أكرم الفايز قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق

- الدكتور جمال زراقو قائماً بأعمال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات

- الدكتور عماد الفيومي قائماً بأعمال عميد كلية التمريض

- الدكتور سامي خرابشه قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة

















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