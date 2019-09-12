الامن يفرج عن 23 من الطلبة العائدين من السودان

وطنا اليوم-عمان:أفرجت الأجهزة الأمنية، الخميس، عن 23 طالباً من العائدين من السودان، بعد إحتجازهم بالمركز الأمني في محاولة لتفريقهم وفض إعتصامهم، الذي تم تنفيذه أمام وزارة التعليم العالي.

وقال طلبة، إنهم مستمرون باعتصامهم والمبيت أمام الوزارة لحين الإستجابة لمطالبهم، نظراً لقرب انتهاء مدة التسجيل في الجامعات الحكومية .

ويطالب الطلاب بان يتم السماح لهم بالتسجيل في الجامعات الاأردنية الحكومية، بعد عودتهم من السودان بسبب الأوضاع السياسية هناك.

كما يحتج الطلاب على عدم الإلتزام بقرار مجلس التعليم العالي لإحتساب رسوم نصف الموازي لهم.