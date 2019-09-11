 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تفعل اتفاقية برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها مع جامعة كارابوك التركية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
جامعة فيلادلفيا تفعل اتفاقية برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها مع جامعة كارابوك التركية
التاريخ : 11-09-2019 12:46:59 المشاهدات: 1161

وطنا اليوم-عمان:التقت مديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين بحضور أعضاء هيئة التدريس في شعبة اللغة العربية من جامعة فيلادلفيا  بممثل جامعة كارابوك والمدرس فيها والمسؤول عن برنامج مولانا والأكاديمي الأستاذ الدكتور محمد علي الأحمد , وتباحث الطرفين في سبل التعاون الأكاديمي ، لتفعيل برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في الجامعة ضمن الاتفاقية الخاصة بفتح أطر التعاون الأكاديمي بين الجامعتين .

وعرض في اللقاء امتيازات برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في الجامعة في إطار رؤية المركز للعام الدراسي  الجديد 2019/2020، الذي يعنى بقيادة مركز اللغات نحو العالمية، ومن الجدير بالذكر ان جامعة كارابوك جامعة رسمية حكومية تعد من أوائل الجامعات التركية من حيث تخصصاتها، وتحتوي ما يقرب من أربعين تخصصاً في العلوم الإنسانية والتطبيقية، وهي جامعة عالمية وتضم حوالي (5500) طالب وطالبة من كافة الجنسيات، وتحتوي على برامج متعددة في الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات. وانتهى اللقاء بشكر ممثل جامعة كارابوك على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.



تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق