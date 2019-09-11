جامعة فيلادلفيا تفعل اتفاقية برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها مع جامعة كارابوك التركية

وطنا اليوم-عمان:التقت مديرة مركز اللغات الدكتورة ابتسام حسين بحضور أعضاء هيئة التدريس في شعبة اللغة العربية من جامعة فيلادلفيا بممثل جامعة كارابوك والمدرس فيها والمسؤول عن برنامج مولانا والأكاديمي الأستاذ الدكتور محمد علي الأحمد , وتباحث الطرفين في سبل التعاون الأكاديمي ، لتفعيل برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في الجامعة ضمن الاتفاقية الخاصة بفتح أطر التعاون الأكاديمي بين الجامعتين .

وعرض في اللقاء امتيازات برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها في الجامعة في إطار رؤية المركز للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذي يعنى بقيادة مركز اللغات نحو العالمية، ومن الجدير بالذكر ان جامعة كارابوك جامعة رسمية حكومية تعد من أوائل الجامعات التركية من حيث تخصصاتها، وتحتوي ما يقرب من أربعين تخصصاً في العلوم الإنسانية والتطبيقية، وهي جامعة عالمية وتضم حوالي (5500) طالب وطالبة من كافة الجنسيات، وتحتوي على برامج متعددة في الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات. وانتهى اللقاء بشكر ممثل جامعة كارابوك على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.