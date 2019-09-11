إطلاق مباردة طلابنا مسؤوليتنا في محافظة الزرقاء

وطنا اليوم-عمان:أطلقت جامعة الزرقاء الخاصة ومدارسها وبالشراكة مع عدد من المدارس الخاصة ومجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء مبادرة "طلابنا مسؤوليتنا ... وقفة مع الوطن" والتي تجسّد روح المسؤولية الوطنية والتربوية تجاه طلبة المدارس الذين هم المتضرر الأكبر من إضراب نقابة المعلمين.

وسيبدأ تنفيذ المبادرة، التي تشمل العديد من مناطق محافظة الزرقاء عبر مدارس خاصة موزعة جغرافيا في المحافظة، يوم غد الخميس، وفق برنامج محدد من قبل لجنة المبادرة، والتي تضم عددا من ممثلي المدارس الخاصة والمجتمع المحلي.

وفي نقطة إيجابية تخفف على الطلبة في أماكن سكناهم، فقد تعهدت المبادرة، عبر جامعة الزرقاء الخاصة ومدارسها والمدارس الخاصة الشريكة، بتأمين المواصلات للطلبة الذين سوف يستفيدون منها.