 وطنا نيوز -إطلاق مباردة طلابنا مسؤوليتنا في محافظة الزرقاء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
إطلاق مباردة طلابنا مسؤوليتنا في محافظة الزرقاء
التاريخ : 11-09-2019 12:46:06 المشاهدات: 1151

وطنا اليوم-عمان:أطلقت جامعة الزرقاء الخاصة ومدارسها وبالشراكة مع عدد من المدارس الخاصة ومجلس التطوير التربوي في محافظة الزرقاء مبادرة "طلابنا مسؤوليتنا ... وقفة مع الوطن" والتي تجسّد روح المسؤولية الوطنية والتربوية تجاه طلبة المدارس الذين هم المتضرر الأكبر من إضراب نقابة المعلمين.

وسيبدأ تنفيذ المبادرة، التي تشمل العديد من مناطق محافظة الزرقاء عبر مدارس خاصة موزعة جغرافيا في المحافظة، يوم غد الخميس، وفق برنامج محدد من قبل لجنة المبادرة، والتي تضم عددا من ممثلي المدارس الخاصة والمجتمع المحلي.

وفي نقطة إيجابية تخفف على الطلبة في أماكن سكناهم، فقد تعهدت المبادرة، عبر جامعة الزرقاء الخاصة ومدارسها والمدارس الخاصة الشريكة، بتأمين المواصلات للطلبة الذين سوف يستفيدون منها.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق