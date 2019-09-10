مشاركة تفاعلية لطلبة هندسة عمان العربية في برنامج بريطاني

وطنا اليوم-عمان:اطلع طلبة كلية الهندسة في جامعة عمان العربية المشاركين في برنامج بريطاني لزيادة كفاءتهم في استخدام التكنولوجيا على برامج تُنمي من قدرات ابتكار الحلول الذكية.

وضم وفد كلية الهندسة المشارك في البرنامج الصيفي بعنوان Operations Management، 9 طلاب من كلية الهندسة عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة ومنسقة البرنامج عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية المهندسة شروق سلام.

وشارك طلبة كلية الهندسة في مسابقات مع مجموعة كبيرة من المشاركين من عدد من الدول، كما انخرطوا في ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشية في ادارة المشاريع وادارة الجودة الشاملة، كما عمل الطلبة على حل تمارين تحاكي الواقع من خلال مجموعات مقسمة وتميز الطلبة بسرعة في تقديم الحلول الذكية لإنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المناسب محققين الجودة المطلوبة، كما استخدموا برمجيات المحاكاة لدعم ارائهم.

واستمر البرنامج لمدة 14 يوماً، وهدف إلى زيادة كفاءة الطلبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات البرامج الهندسية والإدارية وتحسين قدراتهم وان البرنامج الصيفي يحتوي على موضوعات حديثة في مجال إدارة المشاريع وإدارة الجودة والتخطيط وإدارة التشغيل التي تفيد الطلبة علمياً وعملياً وفتح قنوات التواصل لديهم.







