جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تفاهم مع مديرية الأمن العام

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة فيلادلفيا مع مديرية الأمن العام الخميس الموافق 5/9/2019 في مدرية شرطة الأحداث في عمان ،مذكرة تفاهم بهدف زيادة الوعي المجتمعي لمشكلة الأحداث الجانحين وتعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيق المصلحة الفضلى للحدث ، بحضور رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ومساعد مدير الأمن العام العميد محمد طبيشات .

وبموجب هذه الاتفاقية سيكون هنالك تعاون بين الطرفين في تنفيذ برامج بناء القدرات وعقد مشاريع ودورات تدريبية اضافة الى تبادل الخبرات والامكانات وتوظيفها لتصميم نشاطات ومشاريع مشتركة تستهدف فئة الشباب من الجامعة والمجتمع المحلي من اجل تحقيق السلم المجتمعي من خلال ايجاد مجتمع خالٍ من العنف والكراهية والتطرف وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال وتقبل الآخر.

حيث أكد رئيس الجامعة معتز الشيخ سالم إلى أن جامعة فيلادلفيا تولي اهتماما خاصاً بالشباب سواء من التعليم أو الإبداع أو الدور المجتمعي وهي في نفس الوقت حريصة على تحفيز روح الاعتدال والحرية وقبول الآخر والتمازج الاجتماعي القائم على السلم والتكافؤ والمواطنة . وكما وأكد أن الجامعة تفتح باب مكتبتها ومصادر معلوماتها وتقدم خدمة قواعد البيانات التي تشترك بها لمديرية شرطة الأحداث. وكما وأثنى على قدرات الجامعة في دعم أي دبلوم أو ورش علمية تقوم بها المديرية. وطرح الاستاذ الدكتور معتز دور عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في القيام ودعم أي مشروع يهدف الى خدمة فئة الاحداث وبناء بيئة امنة لهم. قد أثنى الاستاذ الدكتور محمد امين عواد/ مستشار الرئيس على أهمية التشارك ما بين القطاع الأكاديمي و المجتمع وقد قام بالتبرع لمديرية شرطة الاحداث بمئة كتاب من متكبته الخاصة.

و من جهته أشار العميد محمد طبيشات أن المذكرة تهدف لتبادل الخبرات والمعارف التي من شأنها الوصول الى تحقيق مصلحة الحدث الفضلى وبناء شخصية سوية للحدث، وتحديد المخاطر التي تواجه الاحداث كالعنف وانتشار المخدرات والجرائم المادية والالكترونية والانتحار التي تؤثر على الامن المجتمعي، وايجاد الحلول المناسبة لها من خلال البرامج التدريبية والتثقيفية والوقائية والاصلاحية.

واستعرض مدير ادارة شرطة الاحداث العميد طلال العبد اللات، واجبات الادارة المنفذة للرؤى الملكية السامية المتمثلة بتقديم افضل الخدمات الامنية والاصلاحية والانسانية وفق التشريعات الوطنية والمعاير الدولية لتحقيق التميز في التعامل مع الأحداث الجانحين .

وقد حضر توقيع الاتفاقية من جانب الجامعة كل من الاستاذ الدكتور محمد امين عواد مستشار الرئيس والاستاذ الدكتور عصام نجيب عميد التطوير والتعلم عن بعد، والأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليـــا، و الدكتور خلدون بطيحة عميد القبول والتسجيل والدكتورة فدوى الحلايقة عميدة كلية التمريض والدكتور عدنان طوباسي مدير المكتبة ومصادر المعلومات.

كما حضر من جانب مديرية الأمن العام كل من العميد طارق الحباشنه مدير اداره الإقامة والحدود, والعميد بسام ابوزيد مدير اداره التدريب ،والعميد الدكتور تامر المعايطه مدير شرطه شمال عمان و العقيد فخرى القطارنه مدير اداره حمايه الأسرة . وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرؤية جامعة فيلادلفيا في خدمة المجتمع وتعزيز دورها في بناء جيل واعي واعد .

وتم تنسيب كل من الدكتور طلال العبد للات والدكتورة فدوى الحلايقة كضباط ارتباط لكلا الطرفين للعمل على تفعيل الاتفاقية .







