الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الأهلية تشارك بفعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للتعليم والتكنولوجيا في العراق

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان الأهلية في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للتعليم والتكنولوجيا والمقام في أربيل – العراق خلال الفترة 5-8 أيلول الحالي 2019.



ويعتبر هذا المؤتمر منبراً مفتوحاً لمؤسسات التعليم - الشرق الأوسطية - والعالمية والعراقية للالتقاء بالطلبة والمتقدمين من العراق والشرق الأوسط، وأكبر تجمع لأصحاب القرار والعاملين والمعنيين وكوادر قطاع التعليم والتعليم العالي بالعراق والمهتمين من الطلبة والأكاديميين والباحثين عن الشهادات وأصحاب الرؤى ممن يسعون لتسخير كفاءاتهم ورؤاهم لتطوير الأفاق العلمية والتعليمية والتربوية.



وقد شارك في المعرض الذي اقيم على هامش المؤتمر العديد من الجامعات الحكومية والخاصة والكليات والمعاهد والمراكز والمدارس والشركات والسفارات من مختلف الدول.



وجاءت مشاركة جامعة عمان الاهلية في هذا المؤتمر والمعرض بهدف تعريف الزائرين بالتخصصات المطروحة والمستحدثة على صعيد درجتي البكالوريوس والماجستير في الجامعة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر