 وطنا نيوز -سيدة أعمال أردنية تتكفل بدراسة 500 طالب جامعي
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سيدة أعمال أردنية تتكفل بدراسة 500 طالب جامعي
التاريخ : 09-09-2019 02:59:13 المشاهدات: 2017

وطنا اليوم-عمان: أعلنت سيدة الأعمال الأردنية لانا العنبتاوي عن تكفلها بدفع كافة مصاريف دراسة " 500 " طالب جامعي ، وذلك لقاء نذراً قامت بإطلاقه على نفسها بتنفيذه لوجه الله تعالى بعد إجراء العملية الجراحية ونجاحها .
وعلى ضوء نجاح العملية ، أعلنت العنبتاوي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " عن تكفلها لــ " 500" طالب في الجامعات منهم " 100" طالب طب ، و " 400 " من باقي التخصصات شريطة ان يكون ظروفهم المعيشية ومستواهم المادي لا يستطيع الوفاء بالتزاماتهم الجامعية ، علماً ان لجنة مختصة سوف تقوم بدراسة الطلبات بعد التقديم .

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