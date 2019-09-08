رئيس الجامعة الاردنية يعفي مهند مبيضين من منصبه

وطنا اليوم-عمان:علم أن رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبدالكريم القضاة قرر اليوم إعفاء الدكتور مهند مبيضين الأستاذ في قسم التاريخ في كلية الآداب من منصبه مديرا لمركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام.

واستغرب أكاديميون قرار رئيس الجامعة وبخاصة ان الدكتور مهند من المشهود لهم في مجال البحث.

ولم يمض على تولي الدكتور مبيضين منصبه اكثر من اربعة اشهر، خلفا للدكتور محمد عدنان البخيت.