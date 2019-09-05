الرئيسية | شباب و جامعات المعاني: لم نعد ننتج خريجين للخليج

وطنا اليوم-عمان:قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، إن الأردن لم يعد ينتج خريجي جامعات لدول الخليج. وأضاف المعاني خلال جلسة نقاشية على هامش منتدى البحر الميت الاقتصادي، أن الاردن اصبح ينتج خريجين لنفسه فقط. وتابع :" نسينا أن جميع الدول أصبحت تنتج جامعيين لنفسها" ولفت المعاني الى شطب التخصصات الراكدة والمشبع، والتوجيه نحو تخصصات تحتاج لعاملين.

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