عمان العربية تشارك في حفل تكريم أوائل الثانوية في أم قيس

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان العربية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وخريجي الجامعات في منطقة أم قيس في إطار تكريس رؤيتها في دعم الريادة والتميز وخدمة المجتمع المحلي.

وألقى رئيس قسم إدارة الأعمال في الجامعة الدكتور غسان العمري كلمة في الحفل هنأ فيها الطلبة وأولياء أمورهم على هذا النجاح، ورسم لهم خارطة الطريق في مسارهم الجامعي، ناصحا إياهم أن يكونوا متميزين في تخصصاتهم لتحقيق المكانة المرموقة في المستقبل وسوق العمل.

وبين الدكتور العمري أننا نعيش في عصر المعرفة واقتصاد المعرفة التي هي القوة والثروة لمن يمتلكها ويطبقها، مشيداً بمكانة المعلم ، وأن مهنة المعلم رسالة لا بد أن تُؤدى بأمانة وإخلاص.

وأطلقت على هامش الحفل مبادرة إنشاء "صندوق أم قيس للتعليم"، حيث يكون الهدف منه دعم الطلبة ميسوري الحال لاكمال مسيرتهم التعليمية التعلمية.







