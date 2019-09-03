جامعة عمان الأهلية تقوم بحملة لكسوة الأطفال الأيتام بالمدارس في محافظة البلقاء

وطنا اليوم-بمناسبة بدء العام الدراسي في مدارس المملكة أقامت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع المحلي في جامعة عمان الأهلية حملة كسوة الأطفال الأيتام في محافظة البلقاء للمدارس يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019، بالتعاون مع نادي يرموك البقعة وجمعية المركز الاسلامي في البلقاء وجمعية هاشم قطيشات/ السلط.

حيث قامت الجامعة باستضافة (140) طفل يتيم من مختلف مناطق المحافظة وكسوتهم بكافة مستلزمات المدرسة من حقائب وقرطاسية وملابس وأحذية.

ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع المحلي والتي تلقى اهتماماً ودعماً كبيراً من الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين، والأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامع