 وطنا نيوز -تشكيلات " العمداء" في جامعة عمان الأهلية
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تشكيلات " العمداء" في جامعة عمان الأهلية
التاريخ : 03-09-2019 10:29:06 المشاهدات: 519

 قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2018-2019) المنعقدة بتاريخ 20/08/2019 وبتنسيب الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتعيين كل من نائب الرئيس والعمداء للعام الجامعي 2019/2020  وهم:
  • الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائباً لرئيس الجامعة وعميداً لكلية الدراسات العليا.
  • الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميداً للبحث العلمي.
  • الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميداً لكلية الصيدلة.
  • الأستاذ الدكتور نايل الشرعة عميداً لكلية الآداب والعلوم.
  • الأستاذ الدكتور بسام محاسنة عميداً لكلية الهندسة.
  • الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة.
  • الدكتور علاء الحوراني قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال.
  • الدكتورة راما الربضي قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.
  • الدكتور محمد الذنيبات قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق.
  • الدكتور قصي شمبور قائماً بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات.
  • الدكتور مصطفى العطيات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.
  • الدكتورة أمل الداغستاني قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.

 


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