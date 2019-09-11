الرئيسية | شباب و جامعات تشكيلات " العمداء" في جامعة عمان الأهلية

قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2018-2019) المنعقدة بتاريخ 20/08/2019 وبتنسيب الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتعيين كل من نائب الرئيس والعمداء للعام الجامعي 2019/2020 وهم: الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائباً لرئيس الجامعة وعميداً لكلية الدراسات العليا.

الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميداً للبحث العلمي.

الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميداً لكلية الصيدلة.

الأستاذ الدكتور نايل الشرعة عميداً لكلية الآداب والعلوم.

الأستاذ الدكتور بسام محاسنة عميداً لكلية الهندسة.

الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة.

الدكتور علاء الحوراني قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال.

الدكتورة راما الربضي قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.

الدكتور محمد الذنيبات قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق.

الدكتور قصي شمبور قائماً بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات.

الدكتور مصطفى العطيات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.

الدكتورة أمل الداغستاني قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.

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