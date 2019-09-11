قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2018-2019) المنعقدة بتاريخ 20/08/2019 وبتنسيب الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتعيين كل من نائب الرئيس والعمداء للعام الجامعي 2019/2020 وهم:
- الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائباً لرئيس الجامعة وعميداً لكلية الدراسات العليا.
- الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميداً للبحث العلمي.
- الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميداً لكلية الصيدلة.
- الأستاذ الدكتور نايل الشرعة عميداً لكلية الآداب والعلوم.
- الأستاذ الدكتور بسام محاسنة عميداً لكلية الهندسة.
- الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة.
- الدكتور علاء الحوراني قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال.
- الدكتورة راما الربضي قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.
- الدكتور محمد الذنيبات قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق.
- الدكتور قصي شمبور قائماً بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات.
- الدكتور مصطفى العطيات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.
- الدكتورة أمل الداغستاني قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.