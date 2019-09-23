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جامعة عمان الأهلية تقوم بحملة لكسوة الأطفال الأيتام بالمدارس في محافظة البلقاء
وطنا اليوم-عمان:بمناسبة بدء العام الدراسي في مدارس المملكة أقامت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع المحلي في جامعة عمان الأهلية حملة كسوة الأطفال الأيتام في محافظة البلقاء للمدارس يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019، بالتعاون مع نادي يرموك البقعة وجمعية المركز الاسلامي في البلقاء وجمعية هاشم قطيشات/ السلط.
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