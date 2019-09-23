الرئيسية | شباب و جامعات تشكيلات العمداء في جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2018-2019) المنعقدة بتاريخ 20/08/2019 وبتنسيب الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتعيين كل من نائب الرئيس والعمداء للعام الجامعي 2019/2020 وهم: · الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائباً لرئيس الجامعة وعميداً لكلية الدراسات العليا. · الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميداً للبحث العلمي. · الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميداً لكلية الصيدلة. · الأستاذ الدكتور نايل الشرعة عميداً لكلية الآداب والعلوم. · الأستاذ الدكتور بسام محاسنة عميداً لكلية الهندسة. · الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة. · الدكتور علاء الحوراني قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال. · الدكتورة راما الربضي قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم. · الدكتور محمد الذنيبات قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق. · الدكتور قصي شمبور قائماً بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات. · الدكتور مصطفى العطيات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة. · الدكتورة أمل الداغستاني قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر