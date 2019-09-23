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تشكيلات العمداء في جامعة عمان الأهلية
وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2018-2019) المنعقدة بتاريخ 20/08/2019 وبتنسيب الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتعيين كل من نائب الرئيس والعمداء للعام الجامعي 2019/2020 وهم:
· الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائباً لرئيس الجامعة وعميداً لكلية الدراسات العليا.
· الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميداً للبحث العلمي.
· الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميداً لكلية الصيدلة.
· الأستاذ الدكتور نايل الشرعة عميداً لكلية الآداب والعلوم.
· الأستاذ الدكتور بسام محاسنة عميداً لكلية الهندسة.
· الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة.
· الدكتور علاء الحوراني قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال.
· الدكتورة راما الربضي قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.
· الدكتور محمد الذنيبات قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق.
· الدكتور قصي شمبور قائماً بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات.
· الدكتور مصطفى العطيات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.
· الدكتورة أمل الداغستاني قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.
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