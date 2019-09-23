 وطنا نيوز -تشكيلات العمداء في جامعة عمان الأهلية
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تشكيلات العمداء في جامعة عمان الأهلية
التاريخ : 03-09-2019 03:51:52 المشاهدات: 699

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية في جلسته رقم (8/2018-2019) المنعقدة بتاريخ 20/08/2019 وبتنسيب الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة بتعيين كل من نائب الرئيس والعمداء للعام الجامعي 2019/2020 وهم:

· الأستاذ الدكتور ميشيل سويدان نائباً لرئيس الجامعة وعميداً لكلية الدراسات العليا.

· الأستاذ الدكتور خالد الكعابنة عميداً للبحث العلمي.

· الأستاذ الدكتور محمد الطناني عميداً لكلية الصيدلة.

· الأستاذ الدكتور نايل الشرعة عميداً لكلية الآداب والعلوم.

· الأستاذ الدكتور بسام محاسنة عميداً لكلية الهندسة.

· الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة.

· الدكتور علاء الحوراني قائماً بأعمال عميد كلية الأعمال.

· الدكتورة راما الربضي قائماً بأعمال عميد كلية العمارة والتصميم.

· الدكتور محمد الذنيبات قائماً بأعمال عميد كلية الحقوق.

· الدكتور قصي شمبور قائماً بأعمال عميد كلية تقنية المعلومات.

· الدكتور مصطفى العطيات قائماً بأعمال عميد شؤون الطلبة.

· الدكتورة أمل الداغستاني قائماً بأعمال عميد كلية التمريض.


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