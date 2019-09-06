الرئيسية | شباب و جامعات جامعة فيلادلفيا تشكل مجلس العمداء للعام الدراسي 2019/2020

وطنا اليوم-عمان:عقد مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا اجتماعه برئاسة الاستاذ الدكتور وليد عصفور رئيس مجلس الامناء وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ وقرر المجلس تشكيل مجلس عمداء الجامعة للعام الدراسي 2019/ 2020 وعضوية كل من العمداء التالية أسماؤهم : الأستاذ الدكتور محمد محمود بطاز عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعمادة ضمان الجودة ،الأستاذ الدكتور خالد سفيان السرطاوي نائب الرئيس وعميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور قاسم موسى العبيدي عميد البحث العلمي والدراسات العليـــا ، الأستاذ الدكتور عصام نجيب الفقهاء عميد التطوير والتعلم عن بعــد ،الأستاذ الدكتور محمد حسين عبيد الله عميد كلية الآداب والفنــون ، الدكتور معروف عبدالرحمن سمحان قائمًا بأعمال عميد كلية العلوم ،الدكتور خلدون محمد بطيحة قائمًا بأعمال عميد القبول والتسجيل ،الدكتور طارق عقيل توتنجـي قائمًا بأعمال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا، الدكتور أسامة احمد النعيمات قائمًا بأعمال عميد كلية الحقوق ،الدكتورة فدوى ناجي الحلايقة قائمًا بأعمال عميد كلية التمريض ،الدكتور عمر الكفاوين قائمًا بأعمال عميد شؤون الطلبة ،الدكتور يزن احمد البطاينة قائمًا بأعمال عميد كلية الصيدلة .



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