طلبة هندسة عمان العربية يشاركون في برنامج بريطاني لرفع قدراتهم التكنولوجية

وطنا اليوم-عمان:تشارك كلية الهندسة في جامعة عمان العربية في برنامج بريطاني لزيادة كفاءة الطلبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات البرامج الهندسية والإدارية وتحسين قدراتهم.

وتأتي هذه المشاركة التي يمثلها 9 طلاب من كلية الهندسة، كأحد نتائج الاتفاقية التي أبرمتها الجامعة مع جامعة سنترال لانكشاير البريطانية "اوكلان"، حيث من المقرر أن يشارك الطلبة في البرنامج الصيفي بعنوان(Operations Management ) المنعقد في مركز الاختراعات الهندسي لكلية الهندسة في الجامعة البريطانية.

ويضم الوفد عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة ومنسقة البرنامج عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية المهندسة شروق سلام.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم على أهمية هذا النوع من البرامج الذي يمكن الطلبة من تطوير وصقل مهاراتهم في الاتصال مع مجتمعات جديدة والانفتاح على تجارب الغير والذي يقود بالضرورة للتفكير النقاد الذي يطور ويكسب الطالب مهارت تنعكس على تطوير المهنة.

وقال عميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة ان البرنامج الذي بدأ اعتبارا من أمس الاحد ولمدة 14 يوماً، يهدف إلى زيادة كفاءة الطلبة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطبيقات البرامج الهندسية والإدارية وتحسين قدراتهم، وان البرنامج الصيفي يحتوي على موضوعات حديثة في مجال إدارة المشاريع وإدارة الجودة والتخطيط وإدارة التشغيل التي تفيد الطلبة علمياً وعملياً وفتح قنوات التواصل لديهم.

وأضاف أن هذه المشاركة تأتي تنفيذا لاتفاقية تعاون وقعت في السابق مع جامعة أوكلان وتمحورت حول مشاركة طلبة كلية الهندسة في عمان العربية في دورات تدريبية من خلال مدارس صيفية تنفذها جامعة أوكلان، بالإضافة إلى اجراء دراسات وأبحاث علمية مشتركة بين الجانبين.

بدورها قالت منسقة البرنامج عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية المهندسة شروق سلام ان البرامج التدريبية المتخصصة في الجوانب التقنية التطبيقية تستمر مدة اسبوعين وبكلف رمزية، وتتيح للطلبة امكانية صقل مهاراتهم العلمية التعلمية والاجتماعية، كمرحلة أولى مع امكانية التفكير بتنفيذ مرحلة ثانية على مستوى البرامج الاكاديمية البكالوريوس وتحديدا في تخصص هندسة الميكانيك، وتتيح للطلبة امكانية العمل أيضا في بريطانيا.

وتتمتع جامعة أوكلان بشراكات مع العديد من الجامعات في العالم العربي وتعتز بأنها تدرس نحو 35 ألف طالب وطالبة في البرامج الدولية، وتوفر العديد من البرامج سواء على مستوى المدارس الصيفية او الاكاديمية المشتركة على مستوى البكالوريوس والماجستير يستفيد خلالها الطالب في تطوير مهاراته في مجال تخصصه، ويكتسب مهارات في مجال الاتصال الاجتماعي.