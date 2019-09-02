 وطنا نيوز -جامعة فيلادلفيا تحصل على ا لأعتماد الدولي للبرامج الهندسية
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جامعة فيلادلفيا تحصل على ا لأعتماد الدولي للبرامج الهندسية
التاريخ : 02-09-2019 12:45:06 المشاهدات: 1029

وطنا اليوم-عمان:اعلنت مؤخراً نتيجة تقييم البرامج الهندسية من قبل الهيئة الامريكية لاعتماد برامج الهندسة والتكنولوجيا (ABET) حيث حصلت كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة فيلادلفيا على الاعتماد الدولي في تخصصات هندسية للفترة (2017-2025). وأشادت لجنة التقييم الدولية اثناء زيارتها للجامعة بمستوى المختبرات والمشاغل الهندسية ونوعية المشاريع الهندسية المنجزة من قبل طلبة الكلية وكذلك اجراءات الكلية المتواصلة والمبرمجة لتحسين العملية الاكاديمية لتحقيق مخرجات كل برنامج هندسي بما يتوافق مع تطورات التكنولوجيا وحاجة المجتمع.

اشار معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة بالجهود المبذولة من قبل العاملين في كلية الهندسة والتكنولوجيا وحصولهم على الأعتماد الدولي من الجولة الاولى، وذكر معالي المستشار بأن هذا الأعتماد سيكون له التأثير المباشر على زيادة التنافسية وتحسين التعليم الهندسي والتكنولوجي في المملكة.

فيما ذكر الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة  بأن هذه الخطوة ستنقل كلية الهندسة والتكنولوجيا الى المنافسة الأقليمية والدولية وعلى العاملين في الكلية مواصلة العمل في تطبيق مفاهيم واجراءات الأعتماد الدولي وجعلها ممارسات يومية في العمل الأكاديمي والبحثي.



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