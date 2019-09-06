كارثة تعليمية بالسخنة .. تجميع ثلاثة مدارس في مدرسة واحدة

وطنا اليوم-عمان:نعم في الزرقاء وفي منطقة السخنة تحديداً تجميع ثلاثة مدارس في مدرسة واحدة، وهذا يعني فشل كامل لنواب المحافظة، فشل ذريع لمجلس المحافظة، سقوط واضح لوزارة التربية والتعليم، فشل لكافة الخطط التي صدعوا رؤوسنا فيها تلك والمسماة عبثاً التنمية البشرية والمجتمع المحلي.

سقوط يليه سقوط لكافة مجالس التطوير التربوي بمختلف تسمياته ومصالحه وعلاقاته، أي تطويرا هذا، وأي تفاعل له مع المجتمع المحلي، ولن نعفي أنفسنا من المسؤولية فهو أيضا سقوط مدوي للصحافة والإعلام.

الأدهى والأمر بأن هناك كانت منحة لبناء إحدى المدارس، ولكن كيف اختفت المنحة أو تم تجييرها لا أحد يعلم، بقي أن نشكر وزارة التربية والأشغال واللتان انتظرتا حتى يبدأ العام الدراسي والطلبة يذهبون للمدارس للمباشرة في البناء، عن أي تعليم، عن أي خطط، عن أي استراتيجيات تتحدثون بخسب الكاتب عدنان أبو علي.

الى ذلك قال السيد نصر الله البطوش : عذراً أيها الأخوة الكرام

دعونا نقف وقفة جادة و نتعاون مع بعضنا البعض لرفعة منطقة السخنة و الحفاظ على مصلحة طلابنا .

طبعاً مدرسة سمرقند ، حصلت على منحة كندية لإقامة بناء جديد مكون من ثلاث طوابق و كذلك منحة كندية لصيانة مدرسة السخنة الاساسية للبنات و مدة الصيانة ثلاثة أشهر ان شاء الله.

قمنا بتوزيع الطلبة على مدرسة هند بنت عتبة بفترة صباحية و فترة مسائية لمدة محددة ان شاء الله لحين الانتهاء من صيانة مدرسة السخنة الاساسية للبنات .

و الغرف الصفية بمدرسة هند بنت عتبة واسعة و تستوغب جميع الطلاب بشكل مُرضي .

و الجميع مُطلّع على هدم مدرسة سمرقند و صيانة مدرسة السخنة الاساسية للبنات و توزيع الطلاب على مدرسة هند بنت عتبة و مدرسة السخنة الثانوية للبنين .

و طبعاً ما رايحين نقدر نتخلى عن المنحة المقدمة للمدرستين لانها رايحة تذهب لجهات أخرى و ما رايحين نستفيد منها و كما يعلم الجميع بأنّ منطقة السخنة مظلومة بالمدارس .

و مجلس التطوير التربوي يعمل لمصلحة و إرضاء الجميع و نحن معكم مش ضدكم و نريد ان تكون منطقة السخنة دائماً بالمقدمة من حيث النظافة و بناء المدارس و كل شيء ، و لكن نحن لا نملك عصا سحرية فيجب ان نكون يد واحدة و نتعاون لنحصل على ما نريد .

و قمت بإجراء اتصالات الاسبوع الحالي مع مدير تربية الزرقاء الثانية و أمين عام وزارة التربية و التعليم و وزير التربية و التعليم و أثناء الحديث أبلغوني أنه تمّ أخذ قرض من التأجير التمويلي لبناء مدرسة السخنة الاساسية للبنين التي تمّ هدمها منذ خمس سنوات بإقرب وقت ان شاء الله .

و أكرر دعونا نقف وقفة جادة ليتم بناء مدرسة السخنة الاساسية للبنين المهدومة بإقرب

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور محمد الذنيبات قد أوعز بإنشاء بناء جديد لمدرسة السخنة الأساسية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية بكلفة تقدر بحوالي ( 2 ) مليون دينار ، نظرا لعدم صلاحية البناء القائم بحسب الدراسات الهندسية التي أجرتها طواقم الوزارة الهندسية.

و يشتمل البناء الجديد على (30) غرفة صفية بسعة تصل إلى (1300) طالب ، ومختبر للحاسوب ، ومختبر للعلوم ،وقاعة متعددة الأغراض ومرافق وساحات إضافة إلى بناء مستودعات خارجية لاستخدامات المدرسة ومديرية التربية والتعليم بالاستفادة من منسوب ميلان قطعة الأرض التي سيقام عليها البناء الجديد.

كما أوعز الدكتور الذنيبات إلى مدير التربية والتعليم بضرورة التأكد من توفر مكان بديل لاستيعاب الطلبة في الوقت الذي تباشر به أعمال إزالة المبنى القديم والإنشاء في المبنى الجديد ، باستثمار المتاح من السعة في مدارس المنطقة بما يضمن استمرار دراستهم خلال ذلك .

وبين الدكتور الذنيبات أن قرار إنشاء بناء مدرسي جديد بهذا الاتساع ينسجم مع خطط الوزارة المستقبلية الرامية إلى التخلص من نظام الفترتين والأبنية المستأجرة في مدارسها وتلبية الاحتياجات من الأبنية المدرسية واستجابة للنمو في أعداد سكان في المنطقة.