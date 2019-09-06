الرئيسية | شباب و جامعات توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة عمان الاهلية ومؤسسة وتد للخدمات الجامعية

وطنا اليوم-في اطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك مع كافة المؤسسات التعليمية، وقعت جامعة عمان الأهلية ومؤسسة وتد للخدمات الجامعية اتفاقية تعاون في مجال ايفاد الطلبة من مناطق 48 للدراسة في جامعة عمان الاهلية. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ولمجموعة الحوراني، وبحضور محمد وتد مدير عام مؤسسة وتد للخدمات الجامعية ومدير العلاقات العامة لمجموعة الحوراني سمير حجازي .

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