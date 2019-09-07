د.الحوراني يرعى احتفال جمعية بسمة عطاء الخيرية بمناسبة العيد العشرين للجلوس الملكي

وطنا اليوم-بمناسبة العيد العشرين للجلوس الملكي رعى الدكتور ماهر الحوراني - رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني - احتفال جمعية بسمة عطاء الخيرية " التي يرأسها " بهذه المناسبة والذي اقيم في حديقة عمار بن ياسر بحي جبل النزهة في عمان قبل يومين .

واشتمل الحفل على عدة كلمات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الاردنيين جميعا الى جانب بازار خيري لسيدات المجتمع وكذلك مسابقات للصغار ، كما تم توزيع الهدايا من قرطاسية وحقائب مدرسية للاطفال من مرضى السرطان .

وقد حضر الاحتفال السيد عمار الداود رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان ومدير منطقة بسمان المهندس بلال فريحات وعضو مجلس محافظه العاصمة السيد فايز نحلة ومدير الحدائق في أمانة عمان السيدعلاء العجوري ونائب رئيس الجمعية السيد ابراهيم الطرمان وأعضاء الهيئة الادارية للجمعية وجمع غفير من وجهاء المنطقة و عائلات المجتمع المحلي.