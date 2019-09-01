النادي تعقد ورشة حول التفكير الناقد لمعلمات مدرسة القادة الدولية

وطنا اليوم-قدمت الدكتورة مرام أبو النادي من كلية الآداب والعلوم بجامعة البترا ورشة بعنوان "مهارات التفكير الناقد في التعليم" لمعلمات مدارس القادة الدولية بهدف تدريب المعلمات على تعليم الطلبة مهارات التفكير.

ركزت أبو النادي على مهارات التفكير الناقد وأخطاء ومغالطات التي قد يقع فيها الطالب في عدم قدرته على التمييز بين المعلومة التي تعتبر واقع حقيقي وبين المعلومة التي تكون مجرد رأي شخصي.

وبينت أبو النادي الفرق بين التفكير الناقد ومهارات التفكير مشيرة إلى ضرورة الإيمان بمسوغات العمل على تضمين التعليم لمهارات التفكير وأهمها مهارات التفكير الناقد وتمييز مهاراته.