 وطنا نيوز -توقيع اتفاقية بين جامعة عمان الأهلية وجامعة برادفورد البريطانية
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توقيع اتفاقية بين جامعة عمان الأهلية وجامعة برادفورد البريطانية
التاريخ : 31-08-2019 01:37:25 المشاهدات: 1075

وطنا اليوم-استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمــدان رئيس جــامعة عمان الاهلية الدكتور وسـام غازي عماري الأستاذ المشارك في كلية الصيدلة وضابط الارتباط لبرنامج الاتحـاد الأوروبي ايراسموس بلس ( Erasmus+) بين جامعة عمان الاهلية وجامعة برادفورد البريطانية بحضور الأستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المسـاندة .

وقد تم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة عمان الاهلية وجامعة برادفورد البريطانية تحت مظلة برنامج ايراسموس بلس (التي تضم 25 جامعة أوروبية ، إقليمية ومحلية ).

حيث تتضمن الاتفاقية تبادل أعضـاء الهيئة التدريسية والطلبة بين الجامعتين في مجالات الدراسة والتدريس والأبحاث العلمية في مختلف التخصصــات الاكاديمية .

كذلك حصلت جامعة عمان الأهلية على منحة لمدة أسبوع سنوياً لأعضاء الهيئة التدريسية، في جامعة برادفورد، وكذلك منحتين لطالبين لمدة فصل دراسي وتمنح سنوياً في نفس الجامعة بحيث تغطي نفقات السفر والإقامة.


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