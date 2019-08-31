الرئيسية | شباب و جامعات جامعة عمان الاهلية تهنىء بحلول العام الهجري الجديد

يتقدم الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهليةوأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة بأحر التهاني والتبريكات من حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ومن الاسرةالهاشمية الكريمة والشعب الاردني ومن أبناء الأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات .

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