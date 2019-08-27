مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية ومؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

وطنا اليوم-عمان:وقعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب اول امس الثلاثاء 27/8/2019.

وقد وقع الاتفاقية عن جامعة عمان الاهلية رئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان وعن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب الدكتورة أغادير جويحان بحضور الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة مديري جامعة عمان الأهلية .

وتهدف الاتفاقية إلى فتح مركز تابع للمؤسسة داخل الجامعة يهتم بتقييم وتشخيص الحالات وتدريب الكوادر في ميدان التربية الخاصة وخدمات التأهيل المساندة، وطرح برامج متنوعة من الدبلومات التدريبية، وفتح المجال أمام طلبة الجامعة للتدريب العملي في مشاريع المؤسسة في القرى والمحافظات، فيما ستقدم الجامعة منحة دراسية سنوية للمؤسسة.

وقد أبدى د. ماهر الحوراني و أ.د. ساري حمدان إعجابهما بنشاطات المؤسسة الإنسانية وبالبرامج التي تسهم في تمكين الشباب والشابات وتؤدي إلى تشغيلهم وإيجاد فرص عمل لهم.