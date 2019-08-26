جامعة فيلادلفيا تشارك في كرنفال عيش حلمك 2019 التعليمي

وطنا اليوم-عمان:افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة الكرنفال التعليمي ( عيش حلمك 2019 ) في القرية الثقافية بحدائق الحسين في عمان يوم الاثنين 26-8-2019 و الذي تنظمه مؤسسة "بادر وساهم" ضمن مبادرة "عينك على المستقبل" لتقديم المشورة والنصح والمعلومات للطلبة ومساعدتهم في اختيار التخصصات الأكاديمية الأفضل لمستقبلهم بحضور ومشاركة وفد من جامعة فيلادلفيا حيث تم استقبال طلبة الثانوية العامة وذويهم وكل المهتمين في جناح الجامعة ويشار إلى أن مشاركة الجامعة في الكرنفال قد جاءت من باب تقديم الخدمات المعلوماتية لأبنائنا الطلبة وتعريفهم بالتخصصات الجامعية والخيارات التعليمية المتاحة لهم .

وقد مثّل جناح جامعة فيلادلفيا الانسة ريما الرمامنة و السيدة ضحى عبيدات – عمادة القبول والتسجيل , والسيد محمد ربيع– عمادة شؤون الطلبة ، والطالب عبدالرزاق سلطان – ممثل مجلس طلبة الجامعة حيث تم تقديم اجابات مفصلة عن البرامج الاكاديمية وشروط القبول في الجامعة لبرنامجي البكالوريوس والماجستير والتخصصات الجديدة التي تتلاءم والتطور الحاصل في المجالات التعليمية .

وقد حظي ركن الجامعة في المعرض اقبالا جيدا حيث تم تزويد الزائرين بالمطويات والمنشورات المختلفة التي تساعد الطالب في تحديد هدفه المستقبلي في اختيار التخصص المناسب . هذا وقد دأبت جامعة فيلادلفيا على المشاركة الفاعلة في المعارض التعليمية بهدف اطلاع الجمهور على الخدمات المتميزة التي تقدمها لطلبتها، ضمن بيئة علمية تلبي طموحهم وتعمل على تخريج أجيال مؤهلة تشق طريقها إلى سوق العمل وعالم الأعمال بكفاءة وبمهارات وقدرات عالية ومتميزة .