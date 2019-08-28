 وطنا نيوز -رئيس جامعة البترا يرعى فعالية للمحافظة على البيئة
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رئيس جامعة البترا يرعى فعالية للمحافظة على البيئة
التاريخ : 28-08-2019 12:10:40 المشاهدات: 548

وطنا اليوم-عمان:رعا رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا بيئية بعنوان Recycling Bazaar"" والتي نظمها قسمي الكيمياء والرياضيات ضمن مجال خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة.

تضمنت الفعالية عرض مشاريع طلبة مساق التلوث البيئي حول إعادة الاستخدام والتدوير للنفايات تحدثت فيها الناشطة البيئية أمل مدانات عن مبادرتها "صفر نفايات" وجهودها التوعوية في مجال التقليل من استخدام المواد البلاستيكية.

وعرض فلم بعنوان "بحالي بلشت" يتحدث عن تجربة الناشطة في المجال البيئي والبدائل المساعدة للوصول إلى صفر نفايات، بعد ذلك ناقش الحضور الأثر البيئي للمواد البلاسيكية وعلاقتها بمشاكل بيئية عالمية مثل ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد ابدى قسمي الكيمياء والرياضيات الرغبة بتبني بعض الاجراءات التي من شانها فصل وتقليل النفايات في المبنى المشترك في جامعة البترا والتي تصنف من أفضل الجامعات الوطنية بيئيا حسب تصنيف green metric.














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