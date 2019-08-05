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الرزاز يتغنى بانجازاته ... و دكتور أردني يفترش الشارع
وطنا اليوم-عمان: ينفذ في هذه الإثناء الدكتور الأردني سلام نواف عيد المومني اعتصاماً أمام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وذلك للمطالبة بتعيينه بإحدى الجامعات الرسمية .
د. المومني أكد انه يقوم باعتصام مفتوح ، وإضراب عن الطعام حتى يتم تنفيذ مطلبه أو تفارق الروح جسده ، وذلك بعد ان استنفذت كافة الحلول والوعود التي قامت الحكومة بالحديث عنها .
وأضاف المومني انه يعيل عائلة ، بينهم 4 طلاب على مقاعد الدراسة الجامعية ، وليس له لي أي دخل أو تقاعد من أي جهة ، ولا ضمان اجتماعي ، وبلا تأمين صحي ، وعليه فأنني كمواطن أردني يحمل الرقم الوطني ، ويدفع الضرائب ، ويقوم بواجباته ، ثم أفنى حياته في الحصول على أعلى درجات العلم " الدكتوراة " البحث عن عمل كريم بإحدى الجامعات الأردنية الرسمية .
وبين المومني ان خبرته في التعليم تفوق الــ 15 عاماً ، ورسالة الدكتورة كانت في تخصص المحاسبة بدرجة امتياز ، و أطروحتي حصلت على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط ، فضلاً عن قيامي بنشر 11 بحثاُ في مجلات عالمية ، الا ان التميز والتفوق في بلدي لا مكان له في ظل الحكومات التي لا تلتف إلا للواسطة والمحسوبيات ، وعليه لم يبقى إمامي إلا القيام بالاعتصام المفتوح حتى يصل صوتي إلى مسامع الأب الحاني جلالة الملك .
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