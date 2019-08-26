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احد حملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل ينفذ اضرابا عن الطعام غدا الثلاثاء امام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وطنا اليوم- في تطور خطير لقضية حملة شهادات الددكتوراة المتعطلين عن العمل ينوي الدكتور سلام المومني والذي يحمل شهادة الدكتوراة في المحاسبة تنفيذ اضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم وجود فرصة عمل له في الجامعات الاردنية وقد وزع البيان التالي على المواقع الاخبارية ووصل موقع وطنا اليوم نسخة منه:
انا المواطن الأردني د.سلام نواف عيد المومني
ومن حقي كمواطن اردني يحمل رقم وطني ويدفع الضرائب ويقوم بواجباته وأفنى زهره شبابه في الحصول على العلم والبحث عن عمل كريم في الجامعات الأردنيه ومازلت على قارعه الطريق
ومن هنا أعلن أنني سأقوم بالاعتصام أمام هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اعتبارا من الثلاثاء 27/8/2019 والامتناع عن الطعام والشراب حتى يتم تعييني او تفارق الروح الجسد
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