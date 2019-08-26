احد حملة الدكتوراة المتعطلين عن العمل ينفذ اضرابا عن الطعام غدا الثلاثاء امام هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وطنا اليوم- في تطور خطير لقضية حملة شهادات الددكتوراة المتعطلين عن العمل ينوي الدكتور سلام المومني والذي يحمل شهادة الدكتوراة في المحاسبة تنفيذ اضرابا عن الطعام احتجاجا على عدم وجود فرصة عمل له في الجامعات الاردنية وقد وزع البيان التالي على المواقع الاخبارية ووصل موقع وطنا اليوم نسخة منه:

انا المواطن الأردني د.سلام نواف عيد المومني

حاصل على شهاده البكالوريوس و الدكتوراه والماجستير من جامعات اردنية جامعة عمان العربية و بتقدير امتياز منذ عام 2011 ولدي من الخبرات التي لا تعد ولا تحصى ومتعطل عن العمل ودون تامين صحي او ضمان اجتماعي ولا دخل ولا تقاعد

ومن حقي كمواطن اردني يحمل رقم وطني ويدفع الضرائب ويقوم بواجباته وأفنى زهره شبابه في الحصول على العلم والبحث عن عمل كريم في الجامعات الأردنيه ومازلت على قارعه الطريق

ومن هنا أعلن أنني سأقوم بالاعتصام أمام هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي اعتبارا من الثلاثاء 27/8/2019 والامتناع عن الطعام والشراب حتى يتم تعييني او تفارق الروح الجسد