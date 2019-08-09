جامعة فيلادلفيا تشارك في كرنفال عيش حلمك التعليمي

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة فيلادلفيا في الكرنفال التعليمي لتوعية طلبة الثانوية العامة وتعريفهم بالتخصصات الجامعية والذي أقيم في صالة مدينة الحسن للشباب في اربد يوم السبت 24/8/2019 برعاية معالي وزير الشباب الدكتور محمد ابو رمان ، وحمل عنوان ( عيش حلمك 2019 ) والذي تم تنظيمه من قبل منصة "جو اكاديمي" ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب .

حيث تم استقبال طلبة الثانوية العامة وذويهم وكل المهتمين في جناح الجامعة وتعريفهم بالتخصصات الجامعية والخيارات التعليمية المتاحة لهم .

وقد مثّل جناح جامعة فيلادلفيا السيدة شروق المطيري – عمادة القبول والتسجيل ، والسيد محمد العمري – دائرة العلاقات العامة والثقافية ، والسيد امجد العوادين – عمادة شؤون الطلبة حيث تم تقديم اجابات مفصلة عن البرامج الاكاديمية وشروط القبول في الجامعة لبرنامجي البكالوريوس والماجستير والتخصصات الجديدة التي تتلاءم والتطور الحاصل في المجالات التعليمية .

وقد حظي ركن الجامعة في المعرض اقبالا مميزا كما تم تزويد الزائرين بالمطويات والمنشورات المختلفة التي تساعد الطالب في تحديد هدفه المستقبلي في اختيار التخصص المناسب . هذا وقد دأبت جامعة فيلادلفيا على المشاركة الفاعلة في المعارض التعليمية بهدف اطلاع الجمهور على الخدمات المتميزة التي تقدمها لطلبتها، ضمن بيئة علمية تلبي طموحهم وتعمل على تخريج أجيال مؤهلة تشق طريقها إلى سوق العمل وعالم الأعمال بكفاءة وبمهارات وقدرات عالية ومتميزة .