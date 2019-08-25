عينك على المُستقبل | أول مبادرة للتعريف بالتخصصات الجامعية

وطنا اليوم-عمان:عد 8 سنوات من النجاح الباهر، وبعد 16 كرنفال توعوي ارشادي، تطلق مبادرة "عينك على المستقبل" للسنة التاسعة على التوالي كرنفال "عيش حلمك" في عمان- القرية الثقافية- حدائق الحسين،

وتوسعت المبادرة تِباعًا لتخدم كل من طلاب المدارس والتوجيهي، بهدف تعريفهم بالمسارات الأكاديمية (علمي، أدبي، صناعي.. الخ)، ولتتشكل لديهم قاعدة معرفية عن مستقبل التعليم والتخصصات.

وسيتضمن الكرنفال عدة زوايا أبرزها معرض الإرشاد الأكاديمي، والذي يضم محطات لأكثر من 110 تخصص جامعي، ممثلة بمتطوعين يقومون بالتعريف بهذه التخصصات وتوضيح مجالات عملها، والمهارات المطلوبة فيها، بالإضافة لورشات ومحاضرات تدريبية تنموية تحفيزية، وجوانب ترفيهية وكرنفاليه متنوعة.

وعلى مدى سنوات مبادرة "عينك على المستقبل", شارك أكثر من 5700 متطوع بمعدل أكثر من ٣٥٠٠٠ ساعة تطوع، حيث تعد المبادرة قائمة كليًا على وجود المتطوعين من إداريين ومسؤولي فرق الذين بدورهم يقومون باختيار متطوعين آخرين وفقًا لأسس ومعايير خاصة بكل فريق.

في هذه السنة ولأول مرة سيتم عقد 5 كرنفالات في 5 محافظات (العقبة، الكرك، اربد، عمان، الزرقاء)،

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "عينك على المستقبل" تنظم فعالياتها مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين وشركاء النجاح الذين من أبرزهم وزارة الشباب، وزارة التربية والتعليم، نقابة المهندسين الأردنيين ومنصّة "جو أكاديمي"،

يجدر الإشارة الى ان مبادرة عينك على المستقبل هي مبادرة شبابية تطوعية غير ربحية، وأحدي مشاريع مؤسسة بادر وساهم، انطلقت عام 2011 بمجموعة طلاب من الجامعة الأردنية قاموا بالاتفاق على فكرة الكرنفال المجانِّي لمساعدة طلبة الثانوية في اختيار التخصصات الجامعية، ولتسهيل اختيار التخصصات المناسبة لهم وتجنب سوء اختيار التخصص.

لحجز تذكرتك المجانية لحضور كرنفالات عينك على المستقبل ادخل الرابط التالي:

https://www.eyeonfuture.com/reg

يمكن معرفة المزيد من التفاصيل من خلال صفحة الفيسبوك للمبادرة:

https://www.facebook.com/EyeOnFuture

والموقع الرئيسي للمبادرة:

https://www.eyeonfuture.com