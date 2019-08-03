الرئيسية | شباب و جامعات استقالة جماعية لقيادات كلية إعلام اليرموك

وطنا اليوم-عمان:استقال عميد كلية الاعلام بجامعة اليرموك الدكتور علي نجادات من منصبه عميدا للكلية فيما استقال كذلك رئيسا قسم الصحافة الدكتورة ناهدة مخادمة والاذاعة والتلفزيون محمد محروم من منصبيهما احتجاجا على تمرير تعيينات لاساتذة جدد " بعضها لا يستحق ومخالف لشروط " وفق الدكتور نجادات .



كما خلا قسم العلاقات العامة والاعلان من رئاسته جراء انهاء عقد رئيسه الدكتور فؤاد سعدان ومنصب مساعد العميد الدكتور علاء الدين الدليمي وكلاهما من جنسيات عربية شقيقة .



وعلل عميد الكلية المستقيل الدكتور نجادات اسباب الاستقالة باتخاذ ادارة الجامعة قرارات بتعيينات جديدة في القسم بعضها لا يستحق ولا تنطبق عليه الشروط ودون الرجوع للعمادة واستثناؤه من حضور الجلسة التي اتخذت فيها قرارات التعيين .



وبشغور المناصب الرئيسية في الكلية من شاغليها تكون ادارة الكلية مقصورة على نائب العميد فقط الدكتور خلف الطاهات .



وتشهد الكلية منذ قرابة العام خلافات مع ادارة الجامعة ومجلس امنائها على خلفية تعيينات لاساتذة جدد تطلبت نشر اعلانات متعددة لذات الشواغر وتعديل اشتراطاتها اكثر من مرة لتفاجأ ادارة الجامعة بعدم انطباق شروطها على بعض من تعتزم تعيينهم ما اقتضى نهاية المطاف اتخاذ قرارات التعيين بعيدا عن الكلية وتنسيباتها واستثنائها من حضور جلسة التعيين .

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