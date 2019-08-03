تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية -أسماء

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران بناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور عبد الكريم القضاة إجراء تشكيلات أكاديمية على مستوى عمادات الكليات في الجامعة.

وقرر المجلس تعيين الدكتور عامر السلمان نائبا للرئيس رئيسا لفرع الجامعة الأردنية في العقبة، وتعيين كل من الدكتور محمد صايل الزيود عميدا لشؤون الطلبة، والدكتور إبراهيم المومني عميدا لكلية العلوم التربوية، والدكتور خالد عطيات عميدا لكلية التربية الرياضية.

إلى ذلك تم الإبقاء على كل من عميد كلية الآداب الدكتور محمد القضاة، وعميد كلية طب الأسنان الدكتور أحمد حمدان، وعميد كلية الفنون والتصميم الدكتور رامي حداد، وعميد كلية الدراسات العليا الدكتور محمد الشريدة، وعميدة كلية الآثار والسياحة الدكتورة ندى الروابدة، والدكتور فايز حداد عميدا لكلية الأعمال، والدكتور فؤاد كتانة عميدا لكلية العلوم، والدكتور عدنان العساف عميدا لكلية الشريعة، والدكتور إسلام مساد عميدا لكلية الطب، والدكتور هاني الصعوب عميدا لكلية الزراعة، والدكتور علي أبو غنيمة عميدا لكلية الهندسة، والدكتور أحمد عويدي العبادي عميدا لكلية الحقوق، والدكتور إبراهيم العبادي عميدا للبحث العلمي وضمان الجودة.

كما قرر المجلس استمرار الدكتورة عبلة البصول عميدا لكلية الصيدلة، والدكتور زياد حوامدة عميدا لكلية علوم التأهيل، والدكتور أمجد هديب عميدا لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد القطاطشة عميدا لكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، والدكتور تركي بني خالد عميدا لكلية اللغات الأجنبية، والدكتورة منار النابلسي قائما بأعمال عميد كلية التمريض.

وفيما يتعلق بفرع الجامعة في العقبة قرر المجلس تعيين الدكتور رياض مناصرة عميدا لكلية العلوم الأساسية والبحرية، واستمرار كل من الدكتور باسل الزبون قائما بأعمال عميد كلية اللغات الأجنبية، والدكتور عبدالله الحاج قائما بأعمال عميد كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عمر عبدالله جوابرة قائما بأعمال عميد كلية السياحة والفندقة، ويبقى الدكتور رائد محمد بني ياسين قائما بأعمال كلية الإدارة والتمويل.