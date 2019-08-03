اوراق الزيتون كنز الاردن الحقيقي رسالة ماجستير في جامعة البترا

وطنا اليوم-عمان:نوقشت في جامعة البترا رسالة ماجستير بعنوان "فصل ومعايرة وتحليل خلاصة أوراق الزيتون من مناطق جغرافية متعددة في الاردن" للطالبة هبة بنات/ ماجستير علوم الصيدلة، بإشرف أ.د. مياس الريماوي و د.كنزا منصور، وتمت المناقشة بحضور اللجنة الممتحنة بعضوية د. فيصل العكايلة و د. محمد العبادلة و ا.د. ياسر البستنجي- مدير مركز حمدي منكو في الجامعة الاردنية كممتحن خارجي.

وقد أشاد ا.د. البستنجي بالمستوى المتميز لمشروع الطالبة، وأهميته حيث يعتبر مشروعا وطنيا هاما ملفتاً للنظر، ويسير في الاتجاه الصحيح للاستفادة من الموارد الطبيعية في الاردن.

وافاد ان اوراق أشجار الزيتون المهملة والتي تطرح من الاشجار اثناء عمليات قطاف الثمر قد تشكل ثروة حقيقية غير مستغلة وقليلة التكلفة في الاردن، ومما يجدر ذكره أن عدد أشجار الزيتون في الأردن قد بلغ اكثر من 12 مليون شجرة، يمكن استغلال أوراقها لتكون كنزاً حقيقيا للوطن من حيث وجود مواد طبيعية سهلة الاستخلاص ولها فوائد علاجية قيمة وسوق عالمي كبير.

واشار البحث الى ان اوراق أشجار الزيتون تحتوي مواد فينولية متعددة اهمها مادة الاوليوروبين وهي من مضادات الأكسدة الفينولية الفعالة في الطبيعة ، إلا أنها لم تستخلص من أوراق أشجار الزيتون في المملكة الأردنية، علما بان هذه المواد ممكن استخدامها في تحضير المنتجات الصيدلانية المختلفة او مستحضرات التجميل او الادوية الطبيعية او الادوية البيطرية وذلك لعلاج العديد من الامراض.

قامت الباحثة بتطبيق طريقة غير مكلفة لاستخلاص المواد الفينولية الفعالة، وإجراء دراسة لتحديد مواصفات خلاصة ورق الزيتون من مناطق متعددة في الاردن ومعايرتها. تبين بعد التحليل المخبري الدقيق جودة هذه الخلاصات مقارنة مع المواصفات العالمية لخلاصات اوراق الزيتون المتوفرة تجاريا.

وختاما، تم إجراء دراسة جدوى اقتصادية متكاملة وتحديد العمليات الانتاجية وافضل الاماكن في الاردن للحصول على الاوراق ذات النسب الاعلى من مواد الاكسدة الطبيعية. هذا ومما يجدر ذكره بأن الطالبة قد تقدمت بمشروع رسالتها الى مسابقة سبارك لريادة الاعمال لسنة 2019 تحت اسم الشجرة المقدسة حصدت من خلاله جائزة مجزية، وتم احتضان المشروع ودعمه في حاضنة اعمال جامعة البترا SIQ.