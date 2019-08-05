 وطنا نيوز -وقفة تضامنية مع الأجهزة الأمنية في جامعة البترا
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وقفة تضامنية مع الأجهزة الأمنية في جامعة البترا
التاريخ : 22-08-2019 01:48:59 المشاهدات: 1167

وطنا اليوم-عمان:عبر طلبة جامعة البترا عن استنكارهم للجرائم التي وقعت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال وقفة نظموها في الجامعة تضامنًا مع الأجهزة الأمنية.

وثمن الطلبة دور الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور مروان المولا على الدعم المتواصل الطلبة وأنشطتهم المختلفة، داعين كافة المؤسسات إلى دعم جهود الأجهزة في مكافحة الجريمة ومؤازرة الإجراءات التي اتخذتها أثناء عطله عيد الأضحى المبارك.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور فتحي الفاعوري إن "الجرائم ليست غريبة على أي المجتمع وإنما تحصل بين فتره وأخرى، ولا تلبث أن تختفي نتيجة لجهود الأجهزة الأمنية وخاصه رجال الأمن العام المتمثلة بالقبض على الفاعلين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة"، داعيًا الطلاب وذويهم وجميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تضخيم الجرائم خاصة ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وثمن الفاعوري أداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وخاصه جهاز الأمن العام بالحفاظ على الأمن والأمان في أردننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية.










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