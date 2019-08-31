مندوباً عن الأمير فيصل بن الحسين...أ.د. حمدان يفتتح مؤتمر الرياضة والتنمية المستدامة في الجامعة الهاشمية

وطنا اليوم-مندوباً عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، افتتح الاستاذ الدكتور ساري حمدان نائب رئيس اللجنة " رئيس جامعة عمان الاهلية " الأربعاء 21-8-2019 فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجامعة الهاشمية تحت عنوان: "الرياضة والتنمية المستدامة " بمشاركة كبيرة من الاكاديميين والمختصين بموضوع المؤتمر من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، ومن مختلف الدول العربية والاوروبية .

وأشاد الدكتور حمدان راعي المؤتمر خلال كلمة له بجهود سمو الأمير فيصل رئيس اللجنة الأولمبية في دعم الحركة الرياضية الأردنية وبدعم هذا المؤتمر، منوهاً إلى أن إلاستراتيجية الوطنية التي اطلقتها اللجنة الاولمبية، تضمنت محور التنمية المستدامة وأثر القطاع الرياضي في الاقتصاد الوطني، وأكد على أن الرياضة أضحت صناعة تعمل على تفعيل الحركة الاقتصادية الوطنية بشكل كبير، وعلى أن اللجنة الاولمبية تطلب من العلماء والباحثين القيام بدراسات علمية تظهر أثر الحركة الرياضية في النشاط الاقتصادي الوطني، مشيدا بالدور الكبير للجامعة الهاشمية والتي اضحت انموذجا للتميز في التنمية المستدامة