 وطنا نيوز -هام للمتقدمين للمكرمة الملكية بشهادات غير أردنية
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هام للمتقدمين للمكرمة الملكية بشهادات غير أردنية
التاريخ : 22-08-2019 09:45:10 المشاهدات: 937

وطنا اليوم-عمان:دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي/مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، بعض الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة غير الأردنية والذين تقدموا بطلبات للإستفادة من نظام المكرمة الملكية مراجعتها.

وقالت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عبر موقع القيادة العامة الالكتروني : "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي/مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية لجنة المكرمة الملكية السامية لأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين بأنه على الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة غير الأردنية والذين تقدموا بطلبات للإستفادة من نظام المكرمة الملكية السامية ولم يرفقوا صورة عن معادلة الشهادة الصادرة من وزارة التربية والتعليم ضرورة مراجعة مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية وبالسرعة الممكنة ".


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