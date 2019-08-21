عمان العربية تكرم طلبة ومعلمين في عين الباشا على تفوقهم في التوجيهي

وطنا اليوم-عمان: كرمت جامعة عمان العربية اليوم الاربعاء الطلبة الأوائل والمتفوقين والطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة ومدراء المدارس الثانوية في لواء عين الباشا.

ونظمت الجامعة بالتعاون مع جمعية "كلنا عطاء "الخيرية، حفلا برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، حضره عمداء الكليات، وأهالي الطلبة، وقيادات من المجتمع المحلي، ومدير الشؤون الفنية والتعليمية في تربية عين الباشا حابس العدوان.

وشمل التكريم الطلبة الأوائل ونحو 140 طالبا وطالبة اجتازوا متطلبات النجاح في امتحان التوجيهي، و23 مدير مدرسة في لواء عين الباشا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم إن هذا التكريم يمثل الدور المهم الذي تضطلع به الجامعات في خدمة المجتمع باعتباره أحد القيم التي تتبناها الجامعات بالاضافة للتعليم والبحث العلمي، مشددا على أهمية أن ينصب تطوير التعليم على تعزيز وتطوير دور المعلم الذي يعتبر محور نجاح العملية التعليمية.

وقال رئيس الجامعة إن " المعلم أساس تطور المجتمعات"، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذا المنحى في عملية التخطيط التربوي حتى ينعكس على العملية التعليمية ومخرجاتها.

إلى ذلك، دعا الاستاذ الدكتور ماهر سليم الطلبة وأهليهم إلى ضرورة الوقوف خلف القيادة الهاشمية في دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، ودعم الاردن الذي يواجه في المحافل كافة الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني، مذكرا في هذا الصدد بحلول الذكرى الخمسين لحرق المسجد الاقصى التي يصادف اليوم الاربعاء الموافق 21/8/2019.

وفي هذا السياق، شدد الاستاذ الدكتور ماهر سليم على أهمية نبذ كل أشكال الفرقة وقبول الرأي والرأي الاخر واحترام التعددية والتسامح، من وحي رسالة عمان التي تمثل منهجا للعمل ومنارة للطريق السليم حتى نضمن الحفاظ على جبهة وطنية داخلية قوية في وجه جميع التحديات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة والمباركة للطلبة وأهليهم ومعلميهم على النجاح واجتياز هذه المرحلة، داعيا لضرورة الحفاظ على المنجز والارتقاء بالعمل خدمة للوطن.

بدوره أعرب رئيس جمعية "كلنا عطاء الخيرية" الاستاذ سلامة الحياري عن اعتزازه بجامعة عمان العربية التي تعد منارة علم وصرحا وطنيا متميزا في التعليم والريادة والتميز، مثمنا دور الطلبة والاهالي والمعلمين على النجاح والتفوق والسعي الدؤوب لخدمة الوطن والارتقاء به في المحافل كافة.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي عن الجامعة ومسيرة التعليم والكليات فيها، كما وزعت شهادات التقدير ودروع الجامعة على الطلبة المكرمين ومدراء المدارس الثانوية.







