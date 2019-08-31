مؤتمر القيادة للطلاب - لمى خليفة

وطنا اليوم-عمان:اسمي لُمى خليفة، طالبة في الجامعة الأردنية ، اتمنى الدعم بنشر "ڤيديو" سيتيح لي فرصة تمثيل الأردن بحضور مؤتمر عالمي في الولايات المتحدة الأمريكية مغطى التكاليف

فأنا من المشاركين في مسابقة على مستوى الشرق الأوسط لحضور المؤتمر بعنوان "القيادة" سيعقد في North Carolina-USA بإشراف من "مؤسسة المحاسبين الإداريين" .

بدأت المسابقة بإرسال مقاطع من قبل مئات الطلاب في الشرق الأوسط لإجابة أسئلة معيّنة ، وتم اختياري من أفضل ٧ متقدمين ونُشِرَت على صفحة ال"فيسبوك" و في ٢٩/٨ سيتم اختيار أعلى ٤ متسابقين حصلوا على عدد من ال"لايك".

شروط الفوز بالمسابقة التالي:

١-الضغط على زر ال"لايك" على الڤيديو الأصلي

٢-يجب أن يكون "لايك" حقيقي باللون الأزرق ، ال وجوه لا تحسب من قِبَل لجنة الحكام

اتطلّع لدعمكم ، شكراً.

Phone number : 0795405907

Gmail: Lumakhalifah@gmail.com

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