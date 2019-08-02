تعاون مشترك بين عمان العربية ونادي أبونصير الرياضي

وطنا اليوم-عمان:بحثت جامعة عمان العربية، ومجلس إدارة نادي أبو نصير الرياضي سبل التعاون في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، ومن منطلق تجسيد المسؤولية الاجتماعية.

والتقي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم اليوم الثلاثاء رئيس نادي أبونصير الرياضي الثقافي الاجتماعي الاستاذ سلطان العواملة، وعضو مجلس إدارة النادي الاستاذ ماهر خميس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية والاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، وتعزيز مشاركة الشباب وإطلاق المبادرات الثقافية وتوفير المنح الجزئية التعليمية لأبناء المجتمع المحلي،و تنظيم المحاضرات والندوات الثقافية، والمشاركة في إقامة البازارات الخيرية دعماً للأسر الفقيرة، فضلا عن دعم الانشطة التي تستهدف الشباب وتفعيل مشاركتهم في الخدمة العامة، وحضر اللقاء عميد شؤون الطلبة الدكتور فؤاد الجوالدة، ورئيس شعبة الأمن الجامعي علاء عريقات.

يذكر أن نادي أبونصير الذي تأسس عام 1990، ينشط على صعد عدة منها تنظيم الأنشطة الرياضية في المصارعة، والكاراتيه وكرة الطاولة، والشطرنج، ورياضة الجود، وعلى الصعيد الثقافي في مجالات اطلاق مبادرة فرص العمل، وزيارة مدارس المنطقة ودعمها من قرطاسيات والعاب لرياض الأطفال وتقديم لهم، وعلى الصعيد الاجتماعي والمشاركة في الأعياد القومية والوطنية والدينية إضافة لإقامة المهرجانات، والمعسكرات الصيفية، وتنظيم العديد من البازارات الخيرية، و تشجيع فرص الاستثمار.